L'allenatore degli azzurri al termine del 4-1 show sull'Atalanta: "Non mi aspettavo una vittoria del genere contro una squadra da scudetto, abbiamo avuto grande mentalità". Poi lo sfogo: "Volevamo partire per giocare contro la Juve, sono arrabbiato con chi non ce l'ha permesso". Il tweet di De Laurentiis: "Peccato non aver potuto incontrare la Juve"



Strapotere azzurro, Atalanta al tappeto in un tempo. Così, quel 3-0 a tavolino contro la Juve, lascia ancora di più l'amaro in bocca: "Il Napoli voleva giocare", ha dichiarato Gennaro Gattuso nel postpartita del San Paolo. "Eravamo tutti d'accordo per partire, società compresa. Ma io sono il più incazz... di tutti. Rosico tanto, sono arrabbiato con chi non ci ha fatto andare a Torino perché sono convinto che avremmo tenuto testa alla Juve. Che rimane sempre la squadra da battere". Sul campo, gli azzurri hanno ripreso dove si erano interrotti: 6-0 al Genoa, 4 gol in un tempo all'Atalanta. "Non mi aspettavo una vittoria del genere", ammette l'allenatore. "Contro una squadra da scudetto come quella di Gasperini. Significa che ci abbiamo messo tanta mentalità e determinazione. Contro l'Atalanta, tante altre squadre ne avrebbero presi 6 o 7".