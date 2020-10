Torino, tre positività al Covid: c'è un calciatore

Nuovi casi di Covid anche nel Torino : i test effettuati prima della gara contro il Cagliari hanno evidenziato tre nuove positività al coronavirus nel club granata. Tra questi c'è anche u n calciatore della squadra di Giampaolo, oltre a due membri dello staff. I tre diretti interessati sono asintomatici. Questa la nota emessa dalla società: "Il Torino Football Club comunica che nell’ambito dei consueti test per la rilevazione del Covid-19 sono stati riscontrati tre casi di positività: un calciatore della prima squadra e due membri dello staff. I tesserati in questione, completamente asintomatici, sono già in isolamento. Il Torino FC continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari".

La formazione contro il Cagliari

Al netto dei contagi Covid e in attesa di capire chi è il calciatore risultato positivo, Giampaolo sembra non aver grossi dubbi riguardo l'undici che dovrebbe scendere in campo contro il Cagliari. Ancora spazio alla coppia Zaza-Belotti in avanti, con Simone Verdi alle loro spalle. A centrocampo Meité è favorito su Lukic, con Rincon e Linetty a completare il reparto. Ricardo Rodriguez è recuperato e giocherà sulla sinistra con Vojvoda a destra, mentre al centro della difesa ci saranno Nkoulou e Bremer.