Terminata la pausa per le nazionali, torna la Serie A e lo fa col botto. Napoli-Atalanta e Inter-Milan saranno le prime sfide della 4^ giornata, al via da questo pomeriggio alle 15. Alle 18 anche Sampdoria-Lazio, mentre in serata la Juventus affronterà il Crotone allo Scida. Un altro derby anche nel primo match di domenica, dove Bologna e Sassuolo giocheranno alle 12:30 in un confronto tutto emiliano. Seguono Spezia-Fiorentina, Torino-Cagliari e Udinese-Parma. Alle 20:45 la partita dell'Olimpico tra Roma e Sassuolo. Il posticipo di giornata sarà lunedì al Bentegodi di Verona, dove alle 20:45 si sfideranno Hellas e Genoa.