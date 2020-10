Inzaghi: "Atteggiamento giusto per salvarci"

Il Benevento spaventa la Roma, passando in vantaggio nel primo tempo e andando sul 2-2 nella ripresa. Lapadula sfiora il 2-3, ma nel finale dilagano i giallorossi che vincono per 5-2. Risultato a parte, Filippo Inzaghi è comunque soddisfatto della prova dei suoi: "Venire a Roma e fare 10 tiri in porta non è cosa da poco, la squadra è stata brava – le sue parole a Sky Sport – Il risultato è bugiardo, ma mi tengo la prestazione. Per una neopromossa una prova del genere a Roma è motivo di grande soddisfazione. Ma siamo ancora un po' inesperti e questo lo paghiamo. Avere questa mentalità in un campo così difficile è quello che voglio, poi la maggior parte delle volte la perdi ma preferisco giocarmela. Se vogliamo salvarci, dovremo avere questo spirito. La filosofia di gioco non è cambiata. Ho una squadra che può fare gol e se pensi a difenderti, prima o poi il gol lo prendi in Serie A. Quindi non voglio snaturare la squadra, questa mentalità è l'unica nostra speranza di salvezza. Il rigore per la Roma? Il portiere mi dice di aver preso la palla, non capisco solo perché non vanno a rivederlo al VAR. Se prende la palla, per me l'azione finisce lì. Cosa dovrebbe fare il portiere? Se il nostro è stato uguale, neanche quello è rigore. Sono simili, dico solo che doveva andare a vederlo".