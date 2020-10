1/21

Il più spettacolare dell'ultima giornata di campionato è stato quello tentato da Andrea Belotti, al 94' della partita (persa 3-2) con il Cagliari. "Tentato", perché la sua rovesciata è stata neutralizzata da Cragno; ma comunque indice di come l'attaccante del Torino cerchi spesso la porta. Ecco la classifica dei giocatori che, nelle prime 4 giornate, hanno tentato di più la conclusione: una top 20 che si apre proprio con Belotti (9 tiri tentati, 5 in porta, 1 fuori) che con i suoi 4 gol ha una percentuale realizzativa del 44.4%: la più alta in questa classifica