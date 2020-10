Il portiere del Genoa si sfoga a fine gara parlando del prezioso risultato ottenuto e delle polemiche scaturite in seguito alla positività dei giocatori genoani al Covid-19: "Il risultato è frutto del lavoro di squadra, abbiamo passato momenti difficili e subìto attacchi insignificanti. Siamo persone normali e come tutti andiamo al ristorante. Il Coronavirus è subdolo, non sai come e dove lo prendi. Siamo stanchi di passare per superficiali"

E' stato tra i migliori della sua squadra e protagonista di una prova superlativa, Mattia Perin parla delle difficoltà che il Genoa ha dovuto affrontare nelle ultime settimane dovute alle tante defezioni per Coronavirus, delle polemiche scaturite su tale argomento e dell'importanza del pari strappato a Verona: "Possiamo dare solo un nome a questo risultato, ovvero squadra - dice a fine gara - Abbiamo passato davvero un periodo difficile con giocatori che si sono allenati pochissimo, compreso me. Abbiamo deciso di non avere alibi, di essere compatti e cercare di non ripetere la stagione dell'anno scorso. E' fondamentale fare punti e da queste partite passa il nostro percorso. Abbiamo vinto la prima partita col Crotone, a Napoli è stata una partita un po' strana - prosegue - Il Verona era sulla bocca di tutti l'anno scorso e lo sarà anche quest'anno. A noi piacerebbe, con il lavoro giornaliero e con la compattezza di squadra, riuscire a sorprendere le persone. Senza fare voli pindarici, senza dire che faremo una grande stagione. L'obiettivo è la salvezza e lo sappiamo. Però dentro di noi ci deve essere il seme della sorpresa per i tifosi, per la gente che sta soffrendo e ci tifa. Desideriamo migliorare la stagione dell'anno scorso"