Fiorentina, membro dello staff positivo al Covid

Un caso di positività al Covid-19 nello staff viola. Il tesserato, completamente asintomatico, è già in isolamento. Squadra in bolla: potrà allenarsi e giocare. Annullata anche la conferenza di presentazione del difensore argentino Martinez Quarta, in programma nel pomeriggio

Un membro dello staff della Fiorentina è risultato positivo al Covid-19. Lo ha comunicato in una nota ufficiale lo stesso club viola: "ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività: un membro dello staff. Il tesserato in questione, completamente asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l'iter previsto dai protocolli sanitari". Tutti gli altri tamponi del gruppo squadra hanno dato invece esito negativo. Seguendo il protocollo, la Fiorentina ha messo in bolla i calciatori e gli altri componenti dello staff per motivi precauzionali. La squadra di Iachini eviterà così di avere contatti con il mondo esterno, ma potrà comunque allenarsi e disputare le partite, con il prossimo impegno in campionato in calendario domenica 25 ottobre alle 18 contro l'Udinese.