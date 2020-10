Al Franchi va in scena la sfida tra Fiorentina e Udinese. Iachini recupera Pezzella in difesa e sceglie Lirola sulla corsia di destra, con Vlahovic e Callejon coppia d'attacco. Gotti si schiera a specchio e dà ancora fiducia a Lasagna e Okaka in avanti. Il match è in diretta su Sky Sport Serie A. Disponibile su Sky Go, anche in HD