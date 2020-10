Inter, Hakimi negativo al tampone

L'esterno nerazzurro, risultato positivo a ridosso del debutto in Champions League, verrà sottoposto a un ulteriore controllo: se anche il tampone che ha fatto questo venerdì sarà negativo Hakimi tornerà a disposizione. Ma al momento non si sa se riuscirà a fare in tempo per la gara col Genoa

Quando tornerà disponibile?

In caso di doppio tampone negativo, Hakimi sarà tecnicamente guarito. Ma per poter tornare in campo dovrà prima svolgere un iter medico con visità di idoneità. Da capire se riuscirà a fare il tutto in tempo per la gara col Genoa, in programma questo sabato alle 18. In teoria Hakimi si è sempre allenato fino a martedì, a differenza di Ashley Young - anche lui negativo. L'obiettivo per lui è tornare fra i convocati per martedì, quando l'Inter affronterà lo Shakhtar in Champions.