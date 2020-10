Dopo la sconfitta nel derby e il pari interno con il Borussia Monchengladbach, l’Inter riparte dal Genoa. Per la sfida di Marassi è tornato a disposizione Hakimi, vittima di un errore di un laboratorio della Uefa che prima della sfida contro i tedeschi avevano aveva segnalato la positività al Covid-19 dell'esterno marocchino, risultato poi negativo da un controllo fatto effettuare dai nerazzurri in un laboratorio della società dopo appena due giorni. Una situazione che non è piaciuta all'Inter, come dimostrato dalle parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport subito prima della partita contro il Genoa dall'Amministatore Delegato Beppe Marotta nell’intervista rilasciata a Sky Sport: "Siamo delusi e rammaricati di come si sono susseguiti i fatti e la decisione che abbiamo dovuto subire. Dalla mattina al pomeriggio il giocatore è passato da negativo a positivo e questo ha creato degli scompensi nella preparazione della partita. Speriamo che questo possa essere d'auspicio per la tempestività della comunicazione. Ora è stato riabilitato nei tempi e nelle modalità del protocollo a tutti gli effetti". Nonostante qualche passo falso, l’Inter è in corsa per gli obiettivi più importanti in campionato: "Vincere lo scudetto è un'impresa difficile, la concorrenza è agguerrita e ogni anno si parte per cercare di ottenere il meglio. C'è fiducia, siamo contenti del percorso che abbiamo intrapreso, di conseguenza andiamo avanti con il nostro obiettivo che è quello di vincere".