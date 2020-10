La domenica di Serie A si apre con la sfida della Sardegna Arena. Il Cagliari è reduce dal bel successo in trasferta contro il Torino, mentre il Crotone ha fermato la Juventus in casa. Di Francesco conferma il 4-2-3-1 con Joao Pedro alle spalle di Simeone e scioglie il nodo Godin, titolare in difesa. Stroppa punta su Simy e Messias come tandem d'attacco. Diretta DAZN 1 alle 12.30