A "Che tempo che fa" il ministro dello sport è tornato sulla questione del mancato rispetto del protocollo del fuoriclasse portoghese in occasione della trasferta con la sua Nazionale e ha chiesto un maggior rigore al mondo della Serie A per il rispetto delle norme anti Covid-19 che permettono al campionato di poter andare avanti: "Ho visto metodi discutibili. A volte non hanno funzionato perché non sempre sono state rispettate"

Il campionato di calcio di Serie A continuerà. A spiegarlo alla trasmissione della Rai 'Che tempo che fa' è il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, a poche ore dall’entrata in vigore del Dpcm legato all’emergenza coronavirus che, nell’ambito sportivo, ha sospeso l’attività dillettantistica di base oltre a tutti gli eventi e le manifestazioni sportive non riconosciute dalle varie federazioni sportive. Ma non, per l’appunto, il calcio professionistico: "In questo momento non pensiamo di sospendere il campionato, la Serie A si è dotata di un protocollo che permette di tenere aperta la stagione. I tanti contagi riscontrati tra i calciatori sono dovuti al fatto che questo protocollo a volte non ha funzionato, ma solo perché non è stato rispettato a dovere con metodi decisamente discutibili. In altri campionati e in altri sport questo non è avvenuto. Il caso di Ronaldo? All'andata (nel viaggio verso il Portogallo dove ha raggiunto la sua Nazionale) non ha rispettato il protocollo. C'è un'indagine della Procura Federale a dimostrarlo".

Nuovo Dpcm, chiuse le scuole calcio Per disposizione del nuovo Dpcm, oltre alla chiusura di palestre e piscine, verranno sospese anche le attività delle scuole calcio: "Non sarà possibile allenarsi a giocare" - ha spiegato Spadafora - "ma i bambini e i ragazzi potranno frequentarle per fare allenamenti individuali, col distanziamento. Diciamo che diventa un modo per evitare che tutti i ragazzi siano costretti ad andare nei parchi all'aperto per svolgere un po' di attività fisica".