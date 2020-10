Pavoletti testimonial campagna uso mascherine

L’attaccante del Cagliari è tra i protagonisti della campagna #IoIndossoLaMascherina, promossa dal Governo. In un video il calciatore lancia un messaggio molto chiaro: "Basta polemiche, bisogna indossare la mascherina"

Contro il Crotone, domenica scorsa, ha sfiorato il ritorno al gol con un colpo di testa che ha favorito poi la rete di squadra Joao Pedro. E adesso confeziona un assist per

la lotta al coronavirus: l'attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti diventa testimonial a supporto della campagna di sensibilizzazione #IoIndossoLaMascherina, promossa dal Governo: insieme ai micro influencer di Vidoser entra in campo per esortare all'utilizzo della mascherina. Il bomber specialista nei colpi di testa ha da subito sposato la causa, registrando il proprio video con un messaggio molto chiaro: mascherina fondamentale per proteggere se stessi e gli altri.