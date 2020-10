L'attaccante croato, fuori da fine settembre per un problema al gomito, ha ripreso a lavorare con la squadra ma non verrà rischiato in Europa League: sarà a disposizione di Pioli per il prossimo impegno di campionato

Buone notizie per il Milan : Ante Rebic è pronto a tornare. Fuori da fine settembre per un infortunio al gomito accusato nel corso della gara di campionato vinta sul campo del Crotone, l'attaccante croato è ormai recuperato e nella mattinata di martedì 27 ottobre ha ripreso ad allenarsi insieme al resto della squadra . La lastra alla quale è stato sottoposto nella giornata di lunedì 26 non ha evidenziato alcun problema e la sublussazione al gomito è ormai un superata.

Disponibile per Udine

HIGHLIGHTS

Un gol ogni 45': meglio di Ibra solo Lewandowski

Rebic, in ogni caso, non verrà rischiato nel match di Europa League contro lo Sparta Praga, ma sarà a disposizione di Stefano Pioli per la prossima gara di campionato, la trasferta contro l'Udinese in programma domenica 1 novembre alle 12:30. Oltre a Rebic, in Repubblica Ceca non verranno impiegati diversi titolari. Pioli sembra infatti orientato a operare un ampio turnover: per far rifiatare chi ha giocato di più scenderanno certamente in campo Dalot, Tonali, Krunic e Brahim Diaz.