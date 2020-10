Zlatan Ibrahimovic in campo contro il Covid-19, e a favore della campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lombardia. Mascherina, distanziamento sociale: le regole da rispettare per "vincere insieme". Lo svedese - positivo al virus lo scorso 24 settembre e poi guarito il 9 ottobre - ha postato sui propri canali social un appello al rispetto di tutte le norme necessarie per il contenimento del contagio, in pieno stile Ibra: "Il virus mi ha sfidato e io ho vinto. Ma tu non sei Zlatan, non sfidare il virus" - sono le parole dell'attuale capocannoniere del campionato registrate sul Belvedere al trentanovesimo piano del Palazzo della Regione Lombardia. "Usa la testa, rispetta le regole, distanziamento e mascherina, sempre. Vinciamo noi" - ha concluso lo svedese, indossando la mascherina.