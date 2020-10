Su Sky Sport è Super Weekend: la guida

Sarà davvero un Super Weekend quello che prenderà il via domani. Infatti, tra sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, sui canali Sky Sport sarà un’abbuffata di eventi live. Si parte alle 9.45 di sabato 31 ottobre: al via il Tri Nations, in campo Australia e All Blacks. Alle 12.00 in piscina per seguire l’International Swimming League, in diretta da Budapest. La domenica non sarà da meno, anzi: alle 13.10 si accendono i motori: ad Imola, tutto da seguire il GP dell’Emilia Romagna di Formula 1. E poi il grande calcio: alle 17.30 da non perdere il big match di Premier tra Manchester United e Arsenal, poi spazio alla “nostra” Serie A con Roma-Fiorentina (alle 18.00) e il derby di Genova (alle 20.45) a chiudere questo imperdibile Super Weekend.

Ovviamente questi sono solo alcuni eventi che potrete seguire sui canali Sky Sport che nel weekend trasmetterà anche le altre partite tra Premier League, Serie A, Scottish Premier League, Bundesliga e il rugby della Mitre Ten Cup e il Super Rugby sudafricano.