Tredicesima tappa del Mondiale di Formula 1, che torna a Imola dopo 14 anni per il GP di Emilia Romagna. Si scende in pista sabato per libere e qualifiche, domenica per la gara con nuovo orario alle 13.10. Weekend denso di appuntamenti speciali da non perdere su Sky Sport F1, a partire dall'intervista esclusiva a Mattia Binotto LO SPECIALE BINOTTO L'ORIGINALE

La Formula 1 torna a Imola: da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre, su Sky sarà di scena la tredicesima tappa del Mondiale 2020 di F1 con il Gran Premio dell’Emilia Romagna. Programma ricchissimo e nuovi orari per la tappa italiana: sabato unica sessione di prove libere da 90' dalle 10 del mattino, poi le qualifiche live dalle 14, mentre domenica appuntamento con la gara dalle 13.10 (pre dalle 11.30 e post dalle 15.10), tutto in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, anche in chiaro su TV8 e in streaming su NOW TV.

La programmazione speciale su Sky leggi anche Niente deroga, GP Imola a porte chiuse Il programma del weekend sarà denso di appuntamenti speciali a cura di Sky Sport F1. Venerdì 30 ottobre, alle 18.30, sarà la volta dello speciale “Imola”: Leo Turrini racconta la storia del circuito Enzo e Dino Ferrari, che torna in F1 dopo 14 anni. Seguirà alle 19.30 la conferenza stampa dei piloti. Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre gli studi saranno live dal Museo Alfa Romeo di Arese. Inoltre, nel corso del weekend in programma anche delle incursioni all’interno della sede di Alpha Tauri, a Faenza, si andrà alla scoperta delle bellezze dell’Emilia Romagna e ci sarà una sorpresa da una delle band rock più iconiche al mondo, che solo pochi anni fa ha fatto sold out proprio all’autodromo di Imola: gli ACDC.

La Formula 1 su Sky leggi anche Imola tra storia e novità: la guida al circuito

Muretto box e simulazione Dallara: le novità leggi anche Torna Imola, dove l'uomo dei record è Schumacher