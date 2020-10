Tri Nations, è ancora Australia-Nuova Zelanda

C’è anche una maglia speciale, disegnata nel segno, anzi nei segni, della cultura aborigena, per battere gli All Blacks, cosa che ai Wallabies non riesce a Sydney da 5 anni. È sempre Australia-Nuova Zelanda, capitolo numero 169, con la netta superiorità neozelandese (116 vittorie contro 44 e 8 pareggi). Stavolta il trans-Tasman derby vale doppio, come prima giornata del ri-nato Tri nations, con l’Argentina e senza il Sudafrica, e per la Bledisloe Cup, atto terzo, dopo il pareggio di Wellington e la vittoria All Blacks (27-7) di Auckland. Gli australiani devono portare a casa le prossime due sfide per riprendersi un trofeo che non hanno in bacheca da 18 anni. Un unico vantaggio: giocare le partite decisive in casa, cosa che non accade dal 2009.

Il nuovo Lomu

Inutile fare tanti giri di parole: tutti aspettano Caleb Clarke! Se non sapete chi è cercate la clip delle sue giocate in maglia nera, vi travolgerà con la sua potenza. 21 anni, figlio d’arte, il padre Eroni, origine samoana, è stato a sua volta All Black (nr. 919) tra il 1992 e il 1998, Caleb ha lo stesso ruolo e numero di maglia di Jonah Lomu, ancora oggi l’espressione massima della forza fisica che apre le difese. Caleb è più moderno, meno grosso se paragonato alle macchine fisiche dei giocatori attuali, più abile tecnicamente. Deve migliorare il gioco al piede ma si può fare e lo farà. Sogna di andare alle olimpiadi dove sarebbe stato destinato con la Nuova Zelanda Seven. Rimandata Tokyo è tornato al 100 % nel rugby a 15 e non lo ferma più nessuno. Non è un modo di dire, guardare per verificare.