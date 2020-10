Serie A, la presentazione della 6^ giornata

La Juve ritrova lo Spezia 12 anni dopo i precedenti in Serie B dove i liguri conquistarono quattro punti su sei. La Samp non perde due derby di fila col Genoa in Serie A da maggio 2011. De Zerbi proverà a sfatare il tabù Napoli

Crotone-Atalanta, sabato 31 ottobre ore 15:00

L’Atalanta ha vinto il 75% delle sfide contro il Crotone in Serie A (3/4), tra le squadre affrontate più di due volte nella massima serie contro nessuna vanta una percentuale di successi più alta. I calabresi hanno perso solo una delle ultime sei gare interne in campionato (due vittorie e tre pareggi): sconfitta per 0-2 contro il Milan a settembre.

Inter-Parma, sabato 31 ottobre ore 18:00

L’Inter ha vinto due delle ultime tre sfide contro il Parma in Serie A (un pareggio), tanti successi quanti nelle precedenti otto contro i ducali (due pareggi e quattro sconfitte). Gli emiliani hanno subito 11 gol in questo inizio di campionato, nella loro storia in Serie A solo nel 2014/15 (14) avevano incassato più reti dopo le prime cinque partite stagionali.

Bologna-Cagliari, sabato 31 ottobre ore 20:45

Grande equilibrio nei 60 precedenti di Serie A tra Bologna e Cagliari: 19 successi per parte e 22 pareggi. Prima degli emiliani, l’ultima squadra che aveva subito gol in 38 partite di fila nei Top-5 campionati europei era l’MSV Duisburg nel 1975; l’ultima formazione che invece ha registrato una striscia più lunga è stata il Queens Park Rangers nel 1969 (39).

Udinese-Milan, domenica 1° novembre ore 12:30

Il Milan ha vinto solo tre delle ultime 12 trasferte contro l’Udinese in campionato (due pareggi e sette sconfitte), l’ultimo successo rossonero in Friuli risale a novembre 2018: 1-0 grazie al gol di Alessio Romagnoli al minuto 96:08. I bianconeri potrebbero perdere cinque delle prime sei gare stagionali per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il 1961/62 e il 2017/18.

Spezia-Juventus, domenica 1° novembre ore 15:00

Spezia e Juventus si sono affrontate in Serie B nel 2006/07: i liguri guadagnarono quattro punti, grazie a un pareggio interno e un successo esterno. La Juve ha perso solo una delle ultime 43 sfide contro squadre neopromosse (34 vinte e 8 pareggiate): 1-2 contro il Verona lo scorso febbraio.