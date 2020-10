L'allenatore del Bologna ha contestato la mancata assegnazione di un fallo su Palacio in occasione del momentaneo 1-2 del Cagliari: "A Roma ci è stato annullato un gol per un episodio simile. Ci dicano come dobbiamo comportarci, perchè così c'è confusione". E sulla partita: "Bravi a crederci anche in svantaggio. Barrow? Spero che la doppietta lo abbia sbloccato" BOLOGNA-CAGLIARI 3-2, GOL E HIGHLIGHTS

Il Bologna torna alla vittoria dopo poco più di un mese e tre sconfitte consecutive, ma a Sinisa Mihajlovic non è andato giù il gol del momentaneo 1-2 da parte del Cagliari. In particolare, la rabbia dell'allenatore serbo si è scatenata sulla mancata decisione della sala Var, rea di non essere intervenuta su un fallo ai danni di Palacio a inizio azione: "A Roma ci hanno annullato un gol allo stesso modo, perchè oggi il Var non è intervenuto? C'era fallo netto, probabilmente anche peggiore rispetto a quello di domenica scorsa, ma nessuno ha detto niente. Ci dicano cosa dobbiamo fare. Secondo me il Var non dovrebbe intervenire su queste situazioni, ma se alcune volte lo fa e altre no si crea confusione".