Calendario Serie A, partite e orari 6^ giornata

Si parte alle 15 con Crotone-Atalanta, altre due gare di sabato con l'Inter che ospita il Parma. Il Milan in campo a Udine nel lunch match di domenica 1 novembre, alle 15 la Juve in trasferta con lo Spezia e in serata il derby di Genova. Si chiude lunedì 2 con Verona-Benevento: il programma completo della 6^ giornata di Serie A

