Tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. Il Milan recupera Donnarumma, Gabbia e Hauge: negativi al tampone. Attesa in casa Lazio per capire chi sarà disponibile a seconda dell'esito dei test. Inter, Lukaku è ko. Pirlo ritrova Cristiano Ronaldo. Napoli, Insigne di nuovo ai box. Candreva spera di esserci nel derby di Genova PROBABILI FORMAZIONI 6^ GIORNATA - I CAMPETTI



La tre giorni europea è alle spalle e anche le 7 squadre impegnate tra Champions ed Europa League tornano a pensare al campionato. Il Milan, reduce dal pareggio interno contro la Roma, guarda ancora tutti all'alto in basso. Pioli, a Udine, non dovrebbe cambiare molto rispetto al passato ma attenzione al possibile ritorno tra i convocati di Rebic. Molte big potrebbero ruotare un bel po' visti gli impegni non certo proibitivi. Test importante per il Napoli di Gattuso che ospita un Sassuolo che segna tre gol di media a partita. Fari puntati anche sulla situazione in casa Lazio con diversi elementi in isolamento. Conte invece dovrà fare a meno di Lukaku. Per tutte le ultime notizie però ci affidiamo alla squadra di Sky Sport che è pronta a captare ogni spiffero dai vari campi d'allenamento. Tifosi e fantallenatori saranno regolarmente aggiornati sulle probabili formazioni delle 20 squadre impegnate tra sabato e lunedì.



CROTONE-ATALANTA, sabato ore 15 Crotone, duelli in difesa e in mediana Il ritorno di Riviere ha avuto breve durata visto che il giocatore della Martinica sarà assente per infortunio. Fuori causa anche lo squalificato Cigarini. Si libera quindi un posto in mezzo. Ci sono in lizza Petriccione (leggermente favorito) e Eduardo Henrique. Altri cambi previsti in difesa: Marrone in vantaggio su Golemic, conferme invece per Luperto e Magallan. In mezzo al campo ci sarà Vulic. Messias farà il partner d'attacco di Simy. Indisponibile Molina, risultato positivo al tampone.

Atalanta, Gosens ko. Pessina promosso

Lo sforzo europeo si è fatto sentire e l'impegno contro il Crotone può essere utile per far riposare quelli che hanno giocato quasi sempre. Tra problemi fisici e prossimo impegno di Champions, Gasperini infatti potrebbe proporre una formazione con Malinovskyi e Gomez alle spalle di Luis Muriel. Nella rifinitura si è fermato Gosens che quindi non sarà a disposizione.Gollini è tornato e potrebbe avere una chance da titolare. Mojica confermato quindi a sinistra mentre in mezzo salgono le quotazioni di Pessina dato che De Roon è infortunato. L'azzurro è in ballottaggio con Pasalic.



INTER-PARMA, sabato ore 18 Inter, Perisic per sostituire Lukaku Brutte notizie in casa Inter. Se Conte poteva pensare a un turnover là davanti, ora la scelta è forzata. Romelu Lukaku infatti ha accusato un risentimento alla coscia sinistra. Niente Parma per lui. Si va verso un 3-4-1-2 con De Vrij, Ranocchia e Kolarov in difesa, il ritorno di Gagliardini a centrocampo, Eriksen sulla trequarti e in attacco Perisic e Lautaro. Sulle fasce Hakimi e Darmian. Uno tra Vidal e Barella potrebbe avere un giro di riposo.

Parma, ancora fuori Bruno Alves C'è qualche ritorno che permetterà a Liverani di non avere una rosa molto risicata. Dezi e Sprocati tornano a disposizione. Tamponi negativi per Bruno Alves e Osorio ma solo il secondo è convocato. Bruno Alves e Scozzarella infatti non rientrano nella lista. Grassi che quindi va verso la conferma a destra. In mediana Brugman e Cyprien si candidano per una maglia. In attacco pronti Cornelius e Gervinho, risparmiati dall'impegno in Coppa Italia.



BOLOGNA-CAGLIARI, sabato ore 20:45 Bologna, tre nuovi indisponibili

Nessuna uscita dall'infermeria, anzi c'è da registrare una nuova infornata di indisponibili. Santander infatti non sarà a disposizione per la sfida contro il Cagliari e ne avrà per un bel po'. Niente convocazione neppure per Mbaye e Sansone, entrambi per risentimento muscolare. Quasi scontata quindi la titolarità di Palacio con Barrow che torna nel tridente dietro all'argentino. Non sono previsti cambi in difesa mentre nel duo di interditori ci sono ancora Svanberg e Schouten in pole con Dominguez che cercherà di far risalire le proprie quotazioni.

Cagliari, DiFra non cambia C'è da verificare il livello di stanchezza di un paio di elementi anche all'indomani dell'impegno di Coppa Italia ma il Cagliari va verso la conferma in blocco dell'XI titolare visto settimana scorsa. Zappa resta quindi in pole sulla corsia destra con Lykogiannis favoritissimo su quella opposta. Sottil, dopo aver fatto registrare il primo centro in A, potrà cercare di aggiornare il proprio tabellino visto che andrà a comporre con Joao Pedro e Nandez il trio alle spalle di Simeone.



UDINESE-MILAN, domenica ore 12:30 Udinese, torna Stryger Larsen. Deulofeu si candida Infermeria che lentamente si sta svuotando in casa Udinese. Gotti infatti ha recuperato Stryger Larsen che potrebbe anche scendere in campo dal primo minuto. Nuytinck potrebbe essere convocato ma andrebbe al massimo in panchina con Becao, De Maio e Samir che andranno a comporre la linea a 3 difensiva. In attacco c'è l'ex di turno che scalpita. Deulofeu spera di poter affiancare Lasagna in attacco ma Okaka, anche all'indomani della doppietta contro la Fiorentina, resta favorito.

Milan, recuperato Donnarumma La vittoria in Europa League contro lo Sparta Praga ci ha detto che Pioli ha avuto buonissime risposte anche da chi gioca meno in campionato. Il turnover di giovedì ci porta però a pensare che all'ora di pranzo in quel di Udine vedremo un 'classico' Milan, tra l'altro con il rientro di Gigio Donnarumma tra i pali: il portiere rossonero è risultato negativo al tampone, così come Gabbie e Hauge. L'XI di partenza contro i friulani vedrà Calabria e Theo Hernandez sulle corsie, Kessiè in mediana al fianco di Bennacer e Ibra centravanti in cerca della sua quarta doppietta consecutiva in campionato, supportato da Saelemaekers, Calhanoglu e Rafa Leao.



SPEZIA-JUVENTUS, domenica ore 15 Spezia, rientrano Maggiore e Marchizza

Ancora tantissimi gli indisponibili nello Spezia che però, almeno, recupera Maggiore e Marchizza. Il secondo si candida subito per una maglia da titolare in difesa dove a destra ci sarà Ferrer causa indisponibilità di Sala. Tante le soluzioni a centrocampo con Deiola, Pobega, Agoume e Ricci che si contendono due maglie. Davanti va verso la conferma dal 1' Nzola come vice Galabinov. Ad affiancarlo ci saranno Gyasi e Verde con quest'ultimo in vantaggio su Agudelo.

Juventus, torna Cristiano Ronaldo I bianconeri ritrovano la propria punta di diamante. Contro lo Spezia, Andrea Pirlo avrà nuovamente a disposizione Cristiano Ronaldo, negativo dopo 19 giorni. Da verificare le condizioni di Bonucci. De Ligt invece potrebbe tornare nell'elenco dei convocati. Al centro della difesa favorito Chiellini. Nel 3-4-1-2 bianconero quindi ci sarà Cuadrado a destra e Kulusevski a sinistra con Ramsey alle spalle della coppia Morata-CR7.



TORINO-LAZIO, domenica ore 15 Torino, quasi tutto definito in casa granata Non sono previste sorprese di formazione per quel che riguarda GIampaolo. Al momento, l'unico dubbio è legato alle condizioni di Linetty. In difesa ci sarà la coppia Bremer-Nkoulou. Se Linetty dovesse farcela, Lukic agirebbe da trequartista alle spalle del tandem Verdi-Belotti altrimenti retrocederebbe a centrocampo. A quel punto sarebbe Verdi a dover fare il trequartista e al fianco di Belotti ci sarebbe Bonazzoli.

Lazio, tutti in attesa di aggiornamenti

Solo in 12 sono scesi in campo questo venerdì: Reina, Alia, Hoedt, Vavro, Acerbi, Marusic, Parolo, Milinkovic, Pereira, Correa, Caicedo, Muriqi, Lulic. C'è mezza squadra in isolamento preventivo. Assenti da Formello Strakosha, Patric, Fares, Akpa Akpro, Cataldi, Immobile, Radu, Luis Alberto, Lazzari, Djavan Anderson, Leiva, Escalante, Luiz Felipe, Armini. Tutti chiusi in casa in attesa dell'esito dei tamponi. Al momento quindi la situazione in vista di domenica è in altissimo mare. Dovendo ipotizzare, tra chi potrebbe esserci avremmo Vavro in difesa, Parolo esterno di centrocampo e attacco con Correa e Caicedo. Cataldi dovrebbe essere disponibile.



NAPOLI-SASSUOLO, domenica ore 18 Napoli, Insigne di nuovo ai box E' durata solo 20' la partita di Lorenzo Insigne a San Sebastian. L'Europa League rimanda il capitano azzurro in infermeria. Contro il Sassuolo quindi i trequartisti esterni saranno Lozano e Politano. Davanti spazio a Osimhen. In mediana Gattuso difficilmente si privevrà di Bakayoko ma c'è da registrare il rientro di Zielinski che quindi può dare più soluzioni al tecnico calabrese. In difesa Mario Rui favorito su Hysaj.

Sassuolo, a rischio Ciccio Caputo Sappiamo bene che a De Zerbi piace variare non poco la formazione: in casa neroverde ci sono dei rientri ma anche 3 nuove positività quindi risolvere il rebus formazione è più arduo (visto che non si conoscono i positivi). Muldur pare favorito sulla destra, in mezzo occhio a Marlon che contende il posto a Chiriches. E' sfida per un posto al fianco di Locatelli. Bourabia è in ballottaggio con Obiang visto che Maxime Lopez potrebbe agire da trequartista centrale. Attenzione all'attacco: Ciccio Caputo ha un problema muscolare e potrebbe dover alzare bandiera bianca. Pronto nel caso Raspadori. Capitolo Boga: entrato in campo contro il Torino, aveva come obiettivo quello di tornare titolare contro il Napoli. De Zerbi ci sta pensando seriamente e alla fine Boga potrebbe davvero far parte dell'XI titolare.



ROMA-FIORENTINA, domenica ore 18 Roma, Santon fuori un mese. Chi gioca dietro?

Reduce dal pareggio interno contro il CSKA Sofia, la Roma è pronta a tornare all'antico: in Europa Fonseca cambia davvero un sacco di uomini ma il confronto tra gli XI visti contro il Milan e quelli probabili che vedremo contro la Fiorentina, non dovrebbe raccontarci di innumerevoli cambiamenti. Per Santon indisponibiità certa: lesione di secondo grado ai flessori della coscia sinistra e stop di un mese. Sulla destra favorito Bruno Peres. Smalling è sceso in campo in Europa League e probabilmente, salvo situazioni fisiche non ottimali, replicherà in campionato. Uno tra Mancini (squalificato in Coppa) e Kumbulla partirà dalla panchina. Gli altri saranno quelli visti a San Siro.

Fiorentina, buone nuove sul fronte Ribery Convocato e subentrato in Coppa Italia nella gara vinta dai viola sul Padova. Questa la fotografia dell'attuale momento di Ribery che possiamo dare per titolare nella delicata sfida contro la Roma. Possibile che al suo fianco ci sia Kouamé. Difesa viola priva di Pezzella con Lucas Martinez che viaggia verso una maglia da titolare. A destra più Lirola di Callejon.



SAMPDORIA-GENOA, domenica ore 20:45 Samp, Candreva ci prova

Formazione anti Genoa praticamente fatta. Resta da capire cosa succederà con Candreva. Il giocatore farà di tutto per esserci e punta a una maglia da titolare. Dovesse farcela, il sacrificato dovrebbe essere Jankto ma al momento l'ex Inter va verso un posto in panchina. Ai box resta ancora Gabbiadini. In difesa duo Tonelli-Yoshida mentre dietro a Quagliarella agirà ancora Gaston Ramirez.

Genoa, dubbi solo a centrocampo Bani, Zapata e Goldaniga hanno tutti riposato nel match di Coppa Italia. Possibile quindi che sia questa la linea difensiva del derby anche se Bani non è ancora al 100%, per questo Masiello è favorito. In attacco probabile tandem Padev-Pjaca anche se la doppietta di Scamacca al Catanzaro può dare qualche chance anche all'attaccante azzurro. In mediana ci sono varie soluzioni e ancora qualche ballottaggio: Radovanovic se la gioca con Behrami, Zajc con Rovella mentre Luca Pellegrini lavora ancora a parte quindi favorito Cyzborra. Indisponibile anche Cassata che ha accusato problemi muscolari.