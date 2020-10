Inter-Parma, dove vedere la partita in tv

Nerazzurri senza Lukaku, la formazione di Liverani a caccia dei primi punti in trasferta. Squadre in campo alle 18: tutte le informazioni per seguire la partita su Sky



Una sola vittoria nelle ultime 5 partite (sabato scorso in casa del Genoa): l'Inter è chiamata a ritrovare i tre punti nella 6^ giornata di Serie A. Al Meazza arriva il Parma, reduce dal pareggio in rimonta contro lo Spezia e dal passaggio del terzo turno di Coppa Italia (3-1 sul Pescara). I gialloblù fin qui hanno incassato 11 gol, ma i nerazzurri non potranno contare sull'infortunato Lukaku: toccherà a Lautaro caricarsi sulle spalle l'attacco di Conte.