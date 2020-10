Senza Lukaku e Sanchez, Antonio Conte affronta il match contro il Parma dopo il pareggio rimediato in Champions contro lo Shakhtar. La squadra di Liverani arriva dal 2-2 casalingo contro lo Spezia. Conte lancia Perisic e Lautaro in attacco con Eriksen alle loro spalle. Cornelius-Gervinho tandem d'attacco per il Parma. Nel prepartita infortunio per l'arbitro Pairetto: al suo posto dirigerà la gara il quarto uomo Piccinini. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD