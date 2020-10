Nel corso della diretta Facebook di Fantacalcio, Riccardo Trevisani analizza la situazione Inter, con le possibili scelte di Conte per la sfida contro il Parma. Spazio anche alle mosse di Pirlo, che potrebbe cambiare qualcosa dopo il ko in Champions contro il Barcellona. Tante conferme invece per Pioli, atteso domenica alle 12.30 dall'Udinese

Come ogni venerdì, puntuale alle ore 17, Riccardo Trevisani ha dato le sue indicazioni in vista della prossima giornata di campionato in diretta sulla pagina Facebook di Fantacalcio. In questa puntata è stata analizzata la situazione dell'Inter, reduce dal pari contro lo Shakhtar Donetsk e alle prese con l'assenza di Romelu Lukaku. Spazio anche ai possibili cambi di Pirlo, dopo il ko di Champions contro il Barça, e alle mosse di Stefano Pioli per Udinese-Milan.