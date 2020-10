Il numero uno di Torino ed Rcs è stato ricoverato nella mattinata di venerdì all’Ospedale San Paolo di Milano per iniziare gli accertamenti e la cura. "Manifesta febbre non elevata e non necessita di ossigenoterapia", il bollettino diramato dai medici

Il presidente di Torino e Rcs Urbano Cairo è ricoverato da venerdì mattina all’ospedale San Paolo di Milano dopo essere risultato positivo al Covid-19. I medici hanno diramato un primo bollettino per fare il punto sulle sue condizioni: “Manifesta febbre non elevata e non necessita di ossigenoterapia”. Si precisa inoltre che Cairo “è degente presso il reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale San Paolo - ASST Santi Paolo e Carlo, in quanto risultato positivo per Sars-CoV2”. 'Il dottor Cairo - si legge ancora nella nota - sta effettuando gli accertamenti del caso'.