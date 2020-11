Gattuso: "Sprecato troppo. Obiettivo 4° posto"

Il Napoli cade al San Paolo contro il Sassuolo, perdendo la possibilità di salire al secondo posto alle spalle del Milan. I neroverdi vincono 2-0 tra le proteste finali dei padroni di casa che chiedevano un rigore per un fallo su Osimhen. Gattuso non cerca albi: "Abbiamo avuto tante occasioni, non le abbiamo sfruttate e penso che potevamo far di più – ha dichiarato a Sky Sport -. Non dobbiamo stare qui a parlare se ci fosse il rigore alla fine o no, se non è andato al VAR significa che l'hanno vista così. L'episodio ci può stare, non sta a me giudicare l'operato degli arbitri. Non abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo avuto, ma secondo me abbiamo fatto bene, forse con troppa frenesia. Dobbiamo pensare a fare più gol e a evitare ingenuità come quella che ha causato il rigore, possiamo fare di più. Se questa sconfitta cambia l'obiettivo? Non dobbiamo ascoltare quello che dicono in giro sullo scudetto, dobbiamo pensare ad arrivare nei primi quattro posti. Questo è un campionato molto difficile, con i cinque cambi le squadre cambiano spesso fisionomia ed è complicato. Noi dobbiamo lavorare, pensare partita dopo partita e migliorare. Vedo una squadra che sta facendo di tutto, magari non brillantissima come nelle prime gare ma ci può stare".