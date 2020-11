Il vantaggio ritrovato a un passo dal recupero. Poi il crollo, la Lazio vince 4-3: epilogo horror per il Torino. "E infatti ci serve l'esorcista", non si nasconde Marco Giampaolo nel postpartita. "Non c'è tecnica o tattica che tenga: perdere una partita così è follia assoluta. Abbiamo fatto una buona prestazione, ma non si possono regalare punti in questo modo. Queste sconfitte ci ammazzano". Nelle ultime quattro gare, i granata sono sempre stati in vantaggio. Ma hanno portato a casa un solo punto, contro il Sassuolo: "Quando si fanno immensi sacrifici per costruire la squadra, giornate come quella di oggi destabilizzano. Il Torino da gennaio ha vinto solo tre partite: l'autostima va ricostruita un gradino alla volta".