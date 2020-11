Sotto di un gol fino al 94'. Poi Immobile e Caicedo: pareggio, rimonta, 4-3 Lazio al Grande Torino. "Sembrava una partita persa", ammette Simone Inzaghi al termine del match. "Complimenti ai miei ragazzi, perché ci abbiamo creduto fino alla fine". Uno su tutti: " Caicedo . Non molla mai, e noi siamo come lui: avrei voluto farlo entrare prima, ma è andata bene così. Questa è una vittoria importante su un campo difficile, contro una squadra di qualità". Sull'andamento dell'incontro: "Molto bene nella ripresa, nel primo tempo abbiamo avuto il controllo del gioco ma siamo stati poco efficaci. Colpa anche degli impegni ravvicinati rispetto alle assenze: non è stato facile andare a Bruges e giocare oggi a Torino ".

"Contento per Pereira e Muriqi"



Bene anche i nuovi arrivati: "Sono contento delle prove di Pereira e Muriqi", continua l'allenatore biancoceleste. "E anche degli ingressi di Leiva ed Akpa Akpro. I cinque cambi sono stati fondamentali per vincere la partita". Ora per la Lazio c'è ancora la Champions: "Avremo una settimana importante, tra Zenit e Juventus. In Russia ci giocheremo molto per il passaggio del turno. Dovremo dare il massimo".