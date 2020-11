Insigne torna in gruppo: recuperato per il Rijeka

Dopo la gara contro il Sassuolo, il Napoli ha ripreso gli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno. La squadra di Gennaro Gattuso si prepara in vista della sfida contro il Rijeka, valida per la terza giornata della fase a gironi dell’Europa League. Per questo impegno, l’allenatore potrà contare anche su Lorenzo Insigne che ha recuperato dal problema muscolare che l’aveva costretto ad uscire contro la Real Sociedad. Il capitano si è allenato con i compagni, la rosa è stata divisa in due gruppi: chi ha giocato in campionato ha svolto lavoro di scarico in palestra, mentre chi non è stato impiegato ha lavorato sulla velocità. Quindi, esercitazione tecnica e una partitella a campo ridotto per concludere la seduta.