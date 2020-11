Verona-Benevento, le probabili formazioni

La sesta giornata di Serie A si chiude al Bentegodi con la sfida tra l'Hellas e la squadra di Filippo Inzaghi. Calcio d'inizio alle 20.45, diretta Sky Sport Serie A

Al Bentegodi di Verona si affrontano questa sera l'Hellas e il Benevento, rispettivamente 8 punti e 6 punti in classifica: la squadra di Juric, con soltanto due reti subite, vanta la miglior difesa del campionato, ma fa molta fatica in attacco (sul campo i veneti contano due gol all'attivo, contro Udinese e Juventus). Il Benevento, squadra che è andata a segno in tutte e cinque le giornate di campionato, minaccia di scardinare l'assetto difensivo dell'Hellas. Mercoledì scorso le due squadre sono scese in campo per il 3° turno di Coppa Italia: il turnover adottato dai due allenatori è costato la qualificazione al Benevento, che è stato eliminato dall'Empoli (2-4) e uno sforzo extra all'Hellas, che per avere la meglio sul Venezia è dovuto arrivare ai calci di rigore (6-4 il risultato finale, dopo il 3-3 maturato nei 120'.

Verona, Juric si affida a Kalinic L'impegno in Coppa Italia ha portato agli infortuni muscolari di Faraoni e Ruegg, costretti a uscire nel corso del primo tempo della partita col Venezia. Contro il Benevento saranno Indisponibili anche Favilli, Cetin e Benassi. In cambio, è tornato Dawidowicz, e arrivano anche buone notizie da Gunter: negativo al tampone. In attacco Salcedo e Colley sono in forma ma Juric dovrebbe puntare sull'esperienza di Kalinic.

HELLAS (3-4-2-1) Probabile formazione: Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Juric