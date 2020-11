Dopo lo stop Uefa a Immobile, Strakosha e Leiva per la trasferta contro lo Zenit (legato ai vincoli sui tamponi) e in seguito all'apertura di un'inchiesta da parte della FIGC, parla il presidente del laboratorio di Avellino dove vengono processati i tamponi della Lazio: "Noi analizziamo 3 geni e non i 2 classici. La positività segnalata riguarda un gene non infettivo, ma far giocare un calciatore o meno dipende dallo staff medico della sua società, non da noi" CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE

Sulla vicenda dei tamponi in casa Lazio interviene anche il laboratorio che li ha processati. Si tratta della Futura Diagnostica di Avellino, appartenente alla famiglia dell’ex patron dell’Avellino Walter Taccone. Il figlio, Massimiliano Taccone, presidente del CdA della Futura Diagnostica, ha voluto chiarire alcuni aspetti al sito web irpino IlCiriaco.it : “A differenza della stragrande maggioranza dei laboratori noi analizziamo 3 geni e non soltanto i 2 geni classici. Tra questi 3, c’è un gene della famiglia coronavirus che non è però specifico del Covid-19. Dunque, con i nostri laboratori, segnalammo il gene positivo, ma questo non è un gene che infetta”.