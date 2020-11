Il direttore sportivo biancoceleste a Sky Sport: "I tamponi erano regolari, li abbiamo consegnati alla Procura che è venuta più volte a Formello. Abbiamo collaborato e siamo in buona fede. Ci sono dei valori che vengono considerati in un modo o in un altro, perciò ci vuole uniformità nei protocolli altrimenti discuteremo di queste situazioni ogni settimane. Immobile contro la Juve? Penso di sì, dopo mezz'ora era già negativo" ZENIT-LAZIO LIVE

Dopo le positività di Immobile, Lucas Leiva e Strakosha, costretti dunque a saltare la gara di Champions contro lo Zenit, la Procura Federale ha aperto un'inchiesta nei confronti della Lazio per accertare l'eventuale violazione dei protocolli anti-Covid. Sull'argomento ha parlato Igli Tare ai microfoni di Sky Sport: "Penso che quando si tratta della Lazio ci sia sempre da raccontare – le parole del direttore sportivo biancoceleste - Abbiamo fatto dei tamponi regolari la scorsa settimana, abbiamo ricevuto due volte la Procura in visita a Formello, abbiamo consegnato tutti i test, venerdì e sabato li abbiamo ripetuti e Immobile, Leiva e Strakosha sono risultati negativi, perciò domenica sono stati presenti regolarmente alla partita. Poi ieri è successa la stessa cosa che era successa anche la settimana precedente con Pereira, dove ci sono dei valori che vengono considerati in un modo o in un altro. Abbiamo collaborato con tutti gli organi competenti, abbiamo consegnato qualsiasi documentazione e ci siamo messi a disposizione totale. Aspettiamo adesso le decisioni finali, ma siamo in buona fede e su questo non c’è niente da discutere".