Nuovo Dpcm da domani: Italia divisa in tre aree

De Magistris: "Area gialla? Siamo sconcertati"

Il sindaco di Napoli dopo le disposizioni del nuovo Dpcm, che ha inserito la Campania in area gialla (criticità moderata): "Siccome la situazione è drammatica presso le strutture sanitarie, delle due l'una: o la Regione Campania non fornisce dati reali ed attuali al Ministero della Salute, oppure la sanità in Campania è andata in tilt nonostante siamo al livello giallo, il più basso di rischio tra le Regioni in Italia. Siamo sconcertati e preoccupati. Abbiamo il diritto di capire e di ricevere dal Governo informazioni precise"