Una corsa contro il tempo, quella che Romelu Lukaku proverà a fare per essere a disposizione di Antonio Conte per la sfida contro l'Atalanta di domenica. Il belga ha dovuto saltare le sfide con Parma e Real Madrid a causa di un infortunio muscolare all'adduttore, da cui sta cercando di recuperare nel minor tempo possibile. Per questo motivo, nel giorno di riposo per i nerazzurri, l'attaccante si è allenato da solo ad Appiano Gentile. D'altronde, la sua mancanza si è sentita: senza Lukaku l'Inter ha ottenuto soltanto un pareggio e una sconfitta. Venerdì dunque proverà a forzare per capire se potrà essere con la squadra a Bergamo e, nel caso, sabato si allenerà con i compagni.