Inter, in panchina anche Gagliardini e Radu

Ieri non erano partiti con la squadra dopo un esito dubbio del tampone. I nuovi test molecolari però, hanno confermato la loro negatività al Covid-19 e hanno potuto raggiungere i compagni per la sfida dello Gewiss Stadium. Sia Gagliardini, sia Radu saranno infatti in panchina per l'importante match contro l'Atalanta