Già 6 gol in questo avvio di stagione, uno ogni 93’ di gioco. In pratica Morata segna un gol a partita (recupero compreso) ed è evidente come l’attaccante spagnolo sia molto maturato rispetto alla sua prima esperienza in bianconero, nella stagione 2014-15. Allora, dopo le prime 9 gare (considerandone sempre 6 di campionato e 3 di Champions), era ancora fermo a una rete in 174’ totali giocati. Una partenza sprint, quella di quest’anno, che è anche il suo secondo miglior inizio di stagione in carriera (meglio solo con il Chelsea 2017-18).