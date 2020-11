Due settimane in bilico tra il campo e l'isolamento, trascinate fino al dubbio della sua presenza nel lunch match della 7^ giornata contro la Juventus. Alla fine Ciro Immobile non giocherà, ma un segno, sul caso tamponi che lo ha visto coinvolto, lo ha voluto lasciare. L'attaccante della Lazio, infatti, ha deciso di pubblicare un comunicato stampa per chiarire la sua posizione. “Il rispetto delle regole, dentro e fuori dal campo, è un imperativo che mi sono sempre imposto innanzitutto come uomo e poi come sportivo - ha spiegato il capocannoniere in carica della Serie A -. Rispetto tutti i protocolli sanitari che le autorità competenti, sportive e non, mi impongono, non solo per salvaguardare la mia salute, quella dei miei cari, dei miei compagni di squadra e dei miei avversari, ma perché credo che qualsiasi persona che ha visibilità mediatica debba dare il buon esempio, specie in questo momento di grande preoccupazione dove tutti siamo chiamati a comportamenti rigorosi per contenere la diffusione della pandemia".