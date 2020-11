Lazio, il caso tamponi solleva interrogativi in A

La vicenda tamponi Lazio, al di là degli accertamenti della Procura federale, sta sollevando degli interrogativi che vanno ben al di là del caso specifico. Prima la fotografia della situazione. I club, per eseguire i test sui propri calciatori, si rivolgono a laboratori privati, a differenza dell'Uefa che, in occasione delle sue competizioni, fa riferimento a un unico centro. Esistono differenti metodiche di analisi di campioni molecolari che, pur omologate, possono fornire risultati diversi.



Da queste due premesse le difformità emerse con il caso Lazio: giocatori positivi per il laboratorio Uefa, evidentemente utilizzatore di un kit più sensibile, risultano negativi secondo il laboratorio privato. Una difformità accettabile scientificamente, ma non compatibile con la necessità di garantire un campionato che richiede la massima uniformità. Vedi le perplessità del Torino, sconfitto dalla Lazio anche grazie a un gol di Immobile. E sempre da qui nasce l'esigenza, riconosciuta dalla Lega, di tornare a lavorare all'ipotesi di un laboratorio unico anche per la Serie A, provando a superare ostacoli di natura economica e logistica. Finora questa ipotesi non era stata perseguita per problemi economici e logistici.