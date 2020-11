Stop per il terzo portiere nerazzurro, risultato positivo al Covid-19 in seguito all'ultimo controllo effettuato pre-Atalanta. Padelli è totalmente asintomatico e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario. Sono altri due i casi sospetti in casa Inter: si tratta di Gagliardini e Radu, per i quali andrà ripetuto il tampone CORONAVIRUS, DATI E NEWS

Un nuovo caso di positività al Covid-19 in casa Inter, club che alla vigilia della sfida in campionato contro l’Atalanta ha comunicato lo stop forzato per Daniele Padelli. Il terzo portiere nerazzurro, come spiega la nota, "è risultato positivo al Covid-19 in seguito all’ultimo controllo effettuato in vista della gara di domani pomeriggio contro l’Atalanta. Il portiere nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario".