L'allenatore dell'Inter in conferenza alla vigilia della trasferta sul campo dell'Atalanta (domenica 8 novembre alle 15): "Lukaku si è allenato con noi oggi e molto probabilmente sarà convocato per la partita contro l'Atalanta. Nessun contraccolpo dopo il ko di Madrid. La classifica non mi preoccupa"

Domenica alle 15 la sfida contro l'Atalanta a San Siro, le parole dell'allenatore nerazzurro alla vigilia. Come arriva la squadra a questa sfida? "Come le altre squadre, è la settima partita in 20 giorni. C'è stanchezza ma anche la voglia di fare una buona partita. Faremo i giusti calcoli per capire chi sta meglio e gestire questa situazione" Che umore c'è all'interno dello spogliatoio dopo la trasferta di Madrid? Porterà Lukaku a Bergamo? "L'umore è quello che dev'essere, Lukaku si è allenato con noi oggi e molto probabilmente sarà convocato per la partita contro l'Atalanta". L'anno scorso contro l'Atalanta probabilmente si è vista la miglior partita in assoluto tra fase difensiva e offensiva. Cosa deve fare l'Inter domani per ripetere quella prestazione? "L'anno scorso abbiamo fatto tante ottime partite, affrontare l'Atalanta non è mai semplice. Hanno un bravissimo allenatore come Gasperini che gli ha dato identità. Sono bravi in possesso palla, dovremo fare una grande gara per uscire indenni".

Quanto vale questa partita guardando al vertice della classifica? Lei è preoccupato per il distacco dal primo posto? "Noi dobbiamo fare il nostro percorso. Se meritiamo e vinciamo le partite la classifica migliora. Tutto dipende da quello che faremo". Domani preferirebbe una vittoria giocando male o una buona prestazione senza essere certo dei tre punti? "Non posso pensare di giocare male per vincere. Di solito le buone prestazioni assicurano risultati". Lei è un allenatore di grande esperienza. Nelle partite di livello più alto tra l'anno scorso e questo vi è mancato poco per ottenere risultati. Penso a Juventus, Siviglia e Real Madrid. La sensazione è che manchi poco per superare questo step. Cosa manca? "Dobbiamo lavorare sodo, quel poco c'è e diventa determinante. Dobbiamo migliorare per eliminare quel poco e dobbiamo riuscirci".