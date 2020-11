I due giocatori non sarebbero partiti dal 1', ma la loro assenza anche dalla panchina ha stupito tutti. "Gattuso non li ha visti attenti nella rifinitura e ha deciso di mandarli in tribuna", la spiegazione del ds del Napoli BOLOGNA-NAPOLI LIVE

"Conosciamo il nostro allenatore, vuole tutti sul pezzo. Non li ha visti sul pezzo ed ha scelto di farli riposare. Non li ha visti attenti nella rifinitura e ha deciso di lasciarli fuori". Così il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, risponde dai microfoni di Sky Sport a una domanda sul perché Ghoulam e Mario Rui siano finiti in tribuna prima della sfida con il Bologna.