Maldini: "Rinnovi? Prossima settimana è libera..."

Il direttore tecnico del Milan a Sky Sport: "Qualche partita la perderemo, la sconfitta con il Lille deve farci pensare ma non tornare indietro sulle cose che abbiamo fatto. Rinnovi Donnarumma e Calhanoglu? La settimana prossima è senza impegni, vedremo". Su Ibrahimovic: "Le motivazioni sono le stesse a 20 anni e a 39, altrimenti non si arriva in questo modo a quell'età"

Contro il Lille è arrivata la prima sconfitta per il Milan, che però non cancella un grande avvio di stagione. I rossoneri sono primi in classifica dopo sette giornate di campionato e in piena corsa anche in Europa League. Soddisfatto anche Paolo Maldini, che ha parlato a Sky Sport: "Qualche partita la perderemo, è importante che il Milan giochi sempre con coraggio – ha dichiarato il direttore tecnico dei rossoneri - La sconfitta di giovedì deve farci pensare ma non deve farci tornare indietro su quello che abbiamo fatto fino ad ora". Ancora in piedi i discorsi riguardanti i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu: potrebbe essere la settimana gusta? "Avremo dei giorni liberi da impegni e avremo modo di parlare, se poi questo accadrà non lo so. Se seguiamo Lovato? È un giocatore molto interessante, giovane, ha una struttura importante, i giocatori giovani e forti sono sempre attenzionati".