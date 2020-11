Dopo la brutta sconfitta subita in casa contro il Lille in Europa League, il Milan si rituffa in campionato per cercare di allungare in classifica. Pioli torna al "solito" terzetto di trequartisti, con Saelemaekers, Calhanoglu e Leao dietro a Ibra. Conferme anche per Juric, che schiera l'ex rossonero Kalinic in attacco. Problema per Romagnoli nel riscaldamento, gioca Gabbia. Avvio sprint del Verona, che dopo soli 6' va avanti con Barak. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251