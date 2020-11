Auguri Alex! La programmazione su Sky Sport

Per celebrare il compleanno di Pinturicchio su Sky Sport Serie A una programmazione dedicata. E anche una nuvoa puntata speciale di Juke-Box con Alex protagonista. Tutti i contenuti disponibili anche on demand e su una sezione dedicata su Sky Q

Tanti auguri Alex. Per celebrare il campione classe 1974 su Sky Sport Serie A una giornata tra speciali, interviste e alcune partite che lo hanno visto protagonista con la maglia della Juventus. Un ritorno al passato, per rivedere le magie di Pinturicchio, tutte disponibili anche on demand e su una sezione dedicata su Sky Q.

Tra gli speciali, l’"Uomo della Domenica" del 1996 per rivivere quel destro leggendario di Alessandro Del Piero, capace di tingere di bianconero una straordinaria Coppa Intercontinentale. E poi “4 volte 10: Buffa racconta Del Piero”, in cui il campione si racconta allo storyteller di Sky ai tempi dell’avventura in India con la squadra dei Dynamos. E ancora: la nuova puntata di "Juke-Box” con Alex Del Piero ospite.

