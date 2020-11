Beppe Iachini non è più l’allenatore della Fiorentina e lascia la panchina a Cesare Prandelli. Il club viola ha pubblicato un comunicato ufficiale, seguito da una lunga lettera del presidente Commisso, il quale ringrazia l'allenatore uscente e dà il benvenuto al nuovo, che poi è un "bentornato" . A Iachini non sono bastati gli 8 punti conquistati in sette partite in campionato, con lo 0-0 di Parma che ha accelerato le riflessioni che il club già stava portando avanti da qualche tempo. Commisso ha scelto di cambiare e di richiamare Cesare Prandelli, che ha firmato un contratto fino a giugno 2021. Prandelli ha già guidato la Fiorentina tra il 2005 e il 2010. La sua ultima esperienza è sulla panchina del Genoa, nella stagione 2018/19.