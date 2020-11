Il Sassuolo ha reso noto l'infortunio che ha impedito all'attaccante di rispondere alla convocazione della Nazionale per l'amichevole contro l'Estonia e gli impegni di Nations League contro Polonia e Bosnia. Caputo ha giocato l'ultimo match di campionato contro l'Udinese partendo titolare CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE

Un problema muscolare agli adduttori: è questo il motivo che ha impedito a Ciccio Caputo di rispondere alla convocazione del CT Roberto Mancini in vista dei prossimi impegni della Nazionale. L'attaccante del Sassuolo, così come Domenico Criscito, non si presenterà dunque a Coverciano e non potrà prendere parte all’amichevole dell'Italia contro l'Estonia, in programma mercoledì 11 ottobre, e alle successive due gare di Nations League contro Polonia e Bosnia Erzegovina (domenica 15 e mercoledì 18 novembre).

Il report del Sassuolo vedi anche Italia, Criscito lascia Coverciano. Forfait Caputo A rendere noto l'infortunio di Caputo è stato il Sassuolo attraverso questo report medico apparso sul proprio sito ufficiale: "Niente Nazionale per Francesco Caputo. L'attaccante neroverde non ha potuto rispondere alla convocazione del CT Roberto Mancini per un problema muscolare agli adduttori". Il classe ’87 aveva giocato titolare (sostituito nella ripresa) venerdì 6 novembre nell'ultimo match di campionato dei neroverdi contro l'Udinese, mentre era stato costretto a saltare la trasferta della giornata precedente a Napoli sempre per problemi fisici.