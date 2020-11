Dopo la defezione di Ogbonna, e l’infortunio di Romagnoli nel pre-partita di Milan-Verona, il Ct della Nazionale Roberto Mancini (che è positivo al coronavirus e per questo in panchina andrà Evani) ha convocato tre nuovi difensori per il gruppo azzurro che affronterà l’Estonia mercoledì al “Franchi” di Firenze. Si tratta del difensore dell’Inter Alessandro Bastoni, alla seconda chiamata nella Nazionale maggiore, che quindi non andrà in Under 21. Lo seguirà Mattia Zaccagni, protagonista della sfida di San Siro tra Milan e Verona. Nella giornata di martedì è previsto invece l’arrivo a Coverciano di Gian Marco Ferrari (alla quarta convocazione), insieme ai compagni di squadra del Sassuolo, al termine del periodo di isolamento.