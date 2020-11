Lazio, via libera alle convocazioni dei nazionali

Via libera per i nazionali stranieri della Lazio, che già da questo lunedì hanno potuto raggiungere i loro rispettivi ritiri in patria. Non esiste al momento infatti alcuno stop ai viaggi all'estero definito dalla Asl per i negativi, dopo i casi di positività. Restano invece in isolamento fiduciario i tre positivi (Immobile, Leiva e Strakosha) in attesa di nuovo tampone dopo i 10 giorni previsti da protocollo.