I giocatori che non sono partiti con le nazionali disputeranno una gara amichevole contro il Monza al centro sportivo dei nerazzurri. In 16 hanno risposto alla chiamata dei rispettivi paesi

Un test amichevole, per non far perdere il ritmo partita a tutti coloro che non sono stati convocati dalle rispettive nazionali. I giocatori dell'Inter che sono rimasti a Milano si misureranno in una sfida contro il Monza al centro sportivo di Appiano Gentile, in programma venerdì. Nel prossimo weekend, infatti, resterà ferma anche la Serie B: si disputerà soltanto Virtus Entella-Venezia, recupero della 5^ giornata di campionato.